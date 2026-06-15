Украина не смогла добиться «международного» статуса Керченского пролива

Попытка Украины добиться признания Керченского пролива «международным» в Гааге не удалась. Об этом сообщили в МИД России. По данным ведомства, Киев при поддержке западных стран пытался закрепить право свободного прохода через пролив для судов любых государств, включая военные корабли.

В российском МИД заявили, что эта инициатива «провалилась». Там подчеркнули, что речь идёт о юридически обязательном решении.

«Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив „международным“, с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что впервые в истории в таком решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Как отметили в МИД РФ, эти акватории рассматриваются как часть суверенной государственной территории.

Разбирательство вокруг прав прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе длилось почти 10 лет. Украина инициировала его в 2016 году, оспаривая действия России после возвращения Крыма и пытаясь добиться более широкого международного режима для этих акваторий.

Одним из ключевых пунктов спора стал статус Керченского пролива. Киев настаивал на возможности свободного прохода через него судов разных государств, включая военные корабли. Россия, в свою очередь, заявляла, что претензии Украины выходят за рамки морского права и затрагивают вопрос суверенитета над Крымом. Сегодня Россия победила в международном арбитраже.