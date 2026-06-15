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Регион
15 июня, 15:09

Украина не смогла добиться «международного» статуса Керченского пролива

МИД: Попытка Киева сделать Керченский пролив «международным» в Гааге не удалась

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Попытка Украины добиться признания Керченского пролива «международным» в Гааге не удалась. Об этом сообщили в МИД России. По данным ведомства, Киев при поддержке западных стран пытался закрепить право свободного прохода через пролив для судов любых государств, включая военные корабли.

В российском МИД заявили, что эта инициатива «провалилась». Там подчеркнули, что речь идёт о юридически обязательном решении.

«Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив „международным“, с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что впервые в истории в таком решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Как отметили в МИД РФ, эти акватории рассматриваются как часть суверенной государственной территории.

Разбирательство вокруг прав прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе длилось почти 10 лет. Украина инициировала его в 2016 году, оспаривая действия России после возвращения Крыма и пытаясь добиться более широкого международного режима для этих акваторий.

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Одним из ключевых пунктов спора стал статус Керченского пролива. Киев настаивал на возможности свободного прохода через него судов разных государств, включая военные корабли. Россия, в свою очередь, заявляла, что претензии Украины выходят за рамки морского права и затрагивают вопрос суверенитета над Крымом. Сегодня Россия победила в международном арбитраже.

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Марина Фещенко
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