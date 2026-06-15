Международный арбитраж признал суверенитет России над всем Азовским морем

Международный арбитраж в Гааге отклонил запрос Украины, который требовал признать незаконным с точки зрения международного права заявление России о суверенитете над всем Азовским морем. Как сообщает российский МИД, решение не ограничивает права РФ на осуществление суверенитета и юрисдикции в морских зонах, прилегающих к Крыму, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.

«Арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ничто в решении не препятствует РФ осуществлять свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории», — указано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что РФ победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе. Разбирательство длилось 10 лет. Многочисленные требования Украины, обвинившей Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты.