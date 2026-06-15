«Сработало Божье провидение»: Полковник Пинчук ответил на обвинения в инсценировке покушения

Полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук выступил с заявлением. Он опроверг распространяемые в информационном пространстве утверждения о якобы инсценированном на него покушении.

Политический обозреватель «Царьграда» подчеркнул, что отдельные комментаторы пытаются представить сам факт его выживания как главный довод в пользу версии о «постановке». При этом за скобки выносятся очевидные обстоятельства.

«Выяснилось, что главным свидетельством "постановки" является то, что я выжил. За что благодарю Господа Бога. Ввиду того, что по оценке следствия, подготовка преступления осуществлялась на высоком профессиональном уровне», — заявил Пинчук.

По его словам, срыв покушения произошёл из-за случайного момента. Он вышел до звонка о доставке заказа, которым злоумышленники пытались выманить его к месту закладки. В итоге он зашёл в дом на десять секунд раньше и избежал воздействия взрывного устройства.

Полковник сообщил, что исполнители и обстоятельства преступления уже установлены. Распространение слухов он связал с деятельностью информационных структур украинских спецслужб, которые пытаются создать «дымовую завесу».

Пинчук также напомнил, что давно находится в поле внимания недружественных структур. Он пережил обстрелы, атаки беспилотников и даже горел в автомобиле после двух ударов БПЛА.

«Верю, что такая милость Божья требует от меня продолжить то дело борьбы за Россию, которым я все эти годы занимался», — подчеркнул он. Полковник добавил, что намерен вернуться на фронт и вновь возглавить свой батальон.

Напомним, 12 июня стало известно, что на первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука было совершено покушение. Инцидент произошёл в посёлке Щапово в Новой Москве. Полковник не пострадал — успел укрыться за бронированной дверью.