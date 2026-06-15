За два месяца до гибели Оливер Три рассказывал о завещании

За два месяца до гибели в авиакатастрофе американский певец, рэпер, продюсер и комик Оливер Три рассказывал о завещании. В подкасте Зака Сэнда он порассуждал о том, кому достанутся его капиталы после смерти.

32-летний артист тогда заявил, что не оставил бы своей жене и детям (которых Оливер не успел обрести) ни цента.

«Когда я умру, в моем завещании указано, что моя семья не получит ни копейки. Если у меня будет жена, дети или что-то в этом роде. Я помогу детям окончить колледж, это не обсуждается, но они не будут с серебряной ложкой во рту», — отметил артист.

При этом певец создал фонд «Художественные гранты доктора Оливера Три», который будет распределять деньги между юными гениями.

Напомним, артист Оливер Три погиб при столкновении двух вертолётов в Рио-де-Жанейро. Катастрофа произошла днём 14 июня. На борту вместе с Оливером, который пару дней назад с успехом дал концерт в Сан-Паулу, был также аргентинский видеоблогер-миллионник Гаспар Прим (Gaspi).