«Диктант Победы» в 2026 году объединил более 2,8 млн участников из 77 стран

Международная акция «Диктант Победы» в 2026 году собрала свыше 2,8 миллиона участников из всех регионов России и 77 зарубежных стран. Итоги историко-просветительского мероприятия подвели в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Просветительский проект, посвящённый событиям Великой Отечественной войны, реализуется силами Российского исторического и Российского военно-исторического обществ совместно с «Единой Россией» и движением «Волонтёры Победы». Техническую и организационную сторону обеспечивают Рособрнадзор вместе с Федеральным центром тестирования. В 2026 году свои знания о прошлом можно было проверить на рекордных 37,7 тысячи площадок.

Желающим предлагалось написать работу как очно, так и через интернет, что открыло доступ к проекту людям из самых отдалённых регионов. Максимального результата, ответив верно на все вопросы, добились 5170 участников. Их достижение имеет и прикладную ценность — вузы вправе засчитать его как индивидуальное поощрение и начислить дополнительные баллы при поступлении.

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что «Диктант Победы» прочно вписался в традицию майских торжеств и стоит в одном ряду с «Бессмертным полком». Он также отметил, что дух соперничества здесь не главное, ведь люди приходят ради самопроверки и живого прикосновения к общей истории. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что процедура проведения акции выстроена по опыту ЕГЭ с его жёсткими стандартами защиты данных, гарантируя честность и прозрачность оценок. Параллельно Музаев обратил внимание на то, что тема Великой Отечественной войны является сквозной в экзаменационных материалах по истории.

«Количество стобалльников по истории выросло почти в 1,5 раза, а доля высокобалльников – на 4 %», – сообщил Анзор Музаев.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 98% — убеждены в необходимости сохранения памяти о Великой Отечественной войне. 90% опрошенных видят в истории России повод для гордости, и этот показатель держится на стабильно высоком уровне долгие годы. При этом 67% граждан называют именно разгром нацизма самой величайшей победой за всё время существования державы. Ещё 90% респондентов заявили, что в их семьях есть родственники, лично участвовавшие в боях, поэтому запрос на сохранение исторической правды стоит на прочном фундаменте личной сопричастности и безмерного уважения к предкам.