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15 июня, 15:44

Депздрав Москвы опроверг информацию об ударе молнии в 12-летнего школьника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что молния поразила школьника в Северном Бутове. По информации пресс-службы ведомства, переданной ТАСС, 12-летний подросток, которого осматривала бригада скорой помощи, не нуждался в госпитализации.

«Бригада скорой помощи осмотрела 12‑летнего мальчика, его состояние оценено как стабильное, в госпитализации он не нуждался», — говорится в сообщении.

Предварительная версия об ударе молнии не нашла подтверждения после медицинского осмотра.

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Ранее сообщалось, что молния ударила рядом с 12-летним школьником во время грозы на юго-западе Москвы. Подростки гоняли в футбол на поле на Старобитцевской улице. Во время игры рядом с площадкой произошла яркая вспышка: молния попала в тренажёры на искусственном газоне. После этого один из мальчиков упал и пожаловался на резкую боль в глазах.

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Наталья Демьянова
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