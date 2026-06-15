Новый тренд с ежами для дач оказался смертельно опасен для детей и животных

Россияне массово заинтересовались ежами для дачных участков: колючих зверьков продают как живую защиту от слизней, мышей, змей, слепней и прочих вредителей. Как пишет «Мэш», спрос подогрели предприимчивые продавцы, которые начали разводить ежей и рекламировать их почти как идеальных помощников для огорода. Цена вопроса — около 7–8 тысяч рублей за зверька, при этом никаких сертификатов и прививок покупателям, как правило, не показывают.

Тренд быстро разогнался: ежей уже доставляют клиентам даже на такси. Но за милой картинкой с «колючим охранником» скрывается неприятная реальность. Ветеринары предупреждают, что такие питомцы могут быть опасны для детей, домашних животных и самих дачников, особенно если их начинают тискать, целовать и брать на руки как обычных домашних любимцев.

По словам специалистов, ежам нужны условия: домик, еда, вода, закрытый участок без щелей в заборе. При этом они плохо уживаются с кошками и собаками, могут забираться в дом, рыться на участке и даже подкапывать фундамент. Главная проблема — паразиты: зверьки часто переносят клещей и блох, а заражённость глистами, как утверждают ветеринары, у них может приближаться к 100%.

Ранее Life.ru рассказывал, что на даче опасность могут представлять не только ежи, но и борщевик, ядовитые ягоды, клещи, змеи, осы и другие привычные «соседи» по участку. Эксперты советуют объяснять детям, что незнакомых животных, насекомых и растения нельзя трогать руками: одни могут вызвать ожоги или отравление, другие — укусить, спровоцировать аллергию или перенести инфекцию.