Ежа случайно «постригли» газонокосилкой в Ленобласти

В Ленинградской области ежа случайно задели садовым триммером во время покоса травы. О тревожном происшествии рассказали в российском карантинном центре диких животных «ВЕЛЕС».

У ежа оказалась повреждена часть иголок, из-за чего он выглядел так, будто его «постригли». Сейчас животное восстанавливается под наблюдением специалистов. В центре сообщили, что малыш хорошо питается и постепенно отращивает новые иголки.

