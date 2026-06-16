В Германии пенсионерка на скутере устроила массовую аварию на велогонке

Пожилая женщина на скутере стала причиной массового ДТП во время юниорской велогонки LVM Saarland Trofeo в Германии. Инцидент произошёл на одном из участков трассы, когда зрительница решила подъехать ближе к проезжающим спортсменам.

Массовая авария на велогонке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / losbrolin

На опубликованных кадрах видно, как колонна велосипедистов на высокой скорости проходит мимо зрителей. В этот момент женщина неожиданно съезжает с обочины и оказывается на пути участников соревнований. Один из датских гонщиков сумел в последний момент избежать столкновения, однако нидерландский спортсмен Пол Врисман не успел среагировать и на полном ходу врезался в скутер. От удара велосипедиста выбросило через руль, после чего он тяжело упал на асфальт.

«Почти чудо, что все отделались без серьёзных травм. Я выложил это, и люди искренне решили, что это ИИ, потому что ролик выглядит настолько абсурдно. Пол Врисман — гонщик в оранжевой форме, выполняющий полное сальто вперёд. Он последним покинул место происшествия и с ним всё в порядке», — пишет автор видео.

Он отметил, что подобные случаи происходят не впервые и полностью исключить их организаторам крайне сложно, поэтому многое зависит от внимательности и ответственности самих зрителей. Автор также напомнил, что даже незначительное появление посторонних людей на гоночной трассе может привести к серьёзным последствиям, поскольку участники движутся на высокой скорости.

Ранее Life.ru писал, что массовая авария произошла за 20 километров до финиша второго этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». Инцидент случился в передней части пелотона на одном из поворотов. Первыми упали спортсмены из команды UAE Emirates. Гонку временно приостановили, но позже она была возобновлена. Велогонщик Джей Вайн не смог финишировать — его госпитализировали на машине скорой помощи.