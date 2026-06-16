Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ялте

Два человека пострадали при пожаре в двухэтажном доме в Ялте. Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание локализовали на площади в 560 «квадратов».

Пожар локализован на площади в 560 квадратов. Видео © ГУ МЧС России по Республике Крым

«15 июня 2026 года в 00:07 в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по адресу: МО Ялта, ул. Сосновая. По прибытии к месту происшествия было установлено, что горит первый этаж двухэтажного дома с переходом на второй этаж», — говорится в заявлении ведомства.

К ликвидации возгорания были привлечены 49 человек и 17 единиц техники, включая 38 сотрудников МЧС и 11 спецмашин ведомства. Площадь пожара составила 560 квадратных метров. В результате происшествия произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, пострадали два человека.

Ранее Life.ru писал, что в городе Рыбинск Ярославской области продолжаются работы по ликвидации возгорания на объекте топливной инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пожар вспыхнул в воскресенье в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Целью вражеского дрона стал один из резервуаров с горючим.