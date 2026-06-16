Счёт на минуты: Реаниматолог рассказал о смертельной опасности купания в грозу и правилах первой помощи

Летний отдых у воды редко обходится без купания, но погода в средней полосе переменчива, и солнечный день может внезапно смениться грозой. Многие продолжают плавать, надеясь переждать непогоду прямо в реке или озере, даже не подозревая о смертельном риске. Во время общения с Life.ru врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М.Е. Жадкевича Фируз Ашуров объяснил, почему купание в грозу смертельно опасно и как спасти пострадавшего, если беда всё же случилась.

В своей практике, работая и в стационаре, и на скорой помощи, я могу сказать, что основная опасность купания в открытом водоёме во время грозы — это поражение электрическим током. Даже если молния ударила не прямо в человека, а в воду рядом, ток быстро распространяется по поверхности водоёма. Этого достаточно для остановки сердца, дыхания, потери сознания и утопления. Дополнительную опасность представляют упавшие провода и повреждённые линии электропередачи рядом с водой во время непогоды. Фируз Ашуров Врач анестезиолог-реаниматолог в ГКБ им. М.Е. Жадкевича

Последствия могут быть крайне тяжёлыми: остановка сердца, нарушения ритма, судороги, ожоги, потеря сознания и вторичное утопление. Иногда человек погибает не от самой молнии, а из-за потери сознания в воде. Как рассказал врач, в прошлом году во время грозы бригада скорой оперативно прибыла к водоёму и начала реанимацию, однако спасти пострадавшего не удалось. При тяжёлой электротравме счёт иногда идёт буквально на минуты.

«В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь и оценить безопасность для себя. Во время грозы опасность может быть не только от молнии. В практике были случаи, когда из-за сильного ветра рядом с водоёмами падали деревья, крупные ветки, элементы конструкций, обрывались провода. Человек может получить не только электротравму, но и тяжёлые сочетанные травмы», — объясняет специалист.

Если пострадавший находится в воде, нужно осторожно вытащить его на берег, но только при условии, что это безопасно для спасателя. Затем проверить сознание, дыхание и пульс. Если они отсутствуют, немедленно начинать сердечно-лёгочную реанимацию. Когда человек без сознания, но дышит, следует уложить его на бок и контролировать состояние до приезда медиков. При кровотечении постараться его остановить, при травмах без крайней необходимости не перемещать пострадавшего.

Главное правило во время грозы — как можно быстрее покинуть воду и открытую местность, не пытаться переждать непогоду у водоёма.

В жаркую погоду россияне любят охлаждаться в водоёмах, однако во время купания может начаться гроза, которая представляет серьёзную опасность для находящихся в воде. Поэтому при непогоде нужно быстро выйти на берег. Удар молнии по воде может распространиться на расстояние до ста метров.