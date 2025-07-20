В кустарник и на корточки! Россиянам объяснили, как спастись от грозы
Эксперт Царенко: Во время грозы нужно выйти из воды на берег и убрать телефон
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В жаркую погоду россияне любят охлаждаться в водоёмах, однако во время купания может начаться гроза, которая представляет серьёзную опасность для находящихся в воде. Поэтому при непогоде нужно быстро выйти на берег, предупредил эксперт Андрей Царенко. По его словам, удар молнии по воде может распространиться на расстояние до ста метров.
Чтобы обезопасить себя, лучше спрятаться в низине и в кустарнике. Также важно сесть на корточки, чтобы снизить риск прохождения разряда через тело. А вот лежать на земле категорически не рекомендуется. Использовать телефон тоже не следует. При этом нужно держаться подальше от металлических предметов.
«Если в такой ситуации оказались рыбаки, удочки необходимо обязательно положить на землю. Ни в коем случае нельзя их держать вертикально, потому что это будет дополнительный токоприёмник», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее в Кузбассе молния ударила в рыбаков. Один человек погиб, двоих спасли резиновые сапоги. А в Сочи туристы на полтора часа застряли на канатной дороге из-за грозы. Кроме того, в Подмосковье молния подожгла частный дом.