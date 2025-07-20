В кустарник и на корточки! Россиянам объяснили, как спастись от грозы

В жаркую погоду россияне любят охлаждаться в водоёмах, однако во время купания может начаться гроза, которая представляет серьёзную опасность для находящихся в воде. Поэтому при непогоде нужно быстро выйти на берег, предупредил эксперт Андрей Царенко. По его словам, удар молнии по воде может распространиться на расстояние до ста метров.

Чтобы обезопасить себя, лучше спрятаться в низине и в кустарнике. Также важно сесть на корточки, чтобы снизить риск прохождения разряда через тело. А вот лежать на земле категорически не рекомендуется. Использовать телефон тоже не следует. При этом нужно держаться подальше от металлических предметов.