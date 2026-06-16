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Регион
16 июня, 02:20

Бензовоз слетел в кювет и перевернулся в Приморье, водитель погиб

Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Водитель большегруза погиб в ДТП на трассе «Посёлок Раздольное — Хасан» в Приморье. Авария произошла на 4-м км 380 м трассы, сообщили в УМВД России по региону.

По предварительным данным, 53-летний водитель тягача Jiancheng не справился с управлением на повороте. После этого автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Мужчина погиб на месте происшествия. При осмотре участка аварии специалисты не обнаружили утечки топлива из цистерны.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Антон Голыбин
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