В Петербурге три человека пострадали в массовом ДТП с пятью машинами на КАД

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

На 41-м километре внешнего кольца КАД водитель Volvo, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с Lada. От удара отечественная легковушка врезалась в Mitsubishi, который затем протаранил Nissan. Сам виновник после первого столкновения также задел автомобиль Haval.

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили двое мужчин 65 и 54 лет, а также девятилетняя девочка. Всех троих госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и точные причины устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой в Одинцове два человека погибли, 21 пострадал. Трое раненых находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в подмосковной полиции и Минздраве.