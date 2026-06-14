ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 16:04

В Петербурге три человека пострадали в массовом ДТП с пятью машинами на КАД

Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

На 41-м километре внешнего кольца КАД водитель Volvo, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с Lada. От удара отечественная легковушка врезалась в Mitsubishi, который затем протаранил Nissan. Сам виновник после первого столкновения также задел автомобиль Haval.

В результате аварии травмы средней степени тяжести получили двое мужчин 65 и 54 лет, а также девятилетняя девочка. Всех троих госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и точные причины устанавливаются.

Худрук драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель погиб в ДТП
Худрук драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель погиб в ДТП

Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой в Одинцове два человека погибли, 21 пострадал. Трое раненых находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в подмосковной полиции и Минздраве.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar