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13 июня, 22:26

Худрук драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель погиб в ДТП

Евгений Кушпель. Обложка © VK / Новороссийский Муниципальный Драматический Театр

Евгений Кушпель. Обложка © VK / Новороссийский Муниципальный Драматический Театр

Главный режиссёр и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в дорожной аварии. Эту печальную новость подтвердил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надёжным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу», — написал он.

Режиссёр организовывал и проводил ключевые мероприятия. В их числе всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», парад Победы и другие крупные события. Театр отменил все запланированные спектакли на фоне трагедии.

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Лия Мурадьян
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