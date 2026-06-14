Худрук драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель погиб в ДТП

Главный режиссёр и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в дорожной аварии. Эту печальную новость подтвердил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надёжным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу», — написал он.

Режиссёр организовывал и проводил ключевые мероприятия. В их числе всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», парад Победы и другие крупные события. Театр отменил все запланированные спектакли на фоне трагедии.

Ранее в посёлке Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга в ДТП погибли композитор Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская. Владимир Сапожников, которому был 81 год, скончался на месте. Его спутница умерла в больнице — в реанимации Сестрорецка.