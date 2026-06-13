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Регион
13 июня, 16:54

Число жертв ДТП с маршруткой в Одинцове выросло до двух

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Одинцове. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь подмосковной полиции Татьяна Петрова.

«Два человека погибли, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести», — сказала собеседница ТАСС.

Как сообщил помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь — в состоянии средней степени тяжести.

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Напомним, в Одинцове произошло серьёзное ДТП с участием самосвала и маршруткой. Изначально сообщалось об одном погибшем.

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Матвей Константинов
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