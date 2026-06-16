В Татарстане объявлен режим ракетной опасности

Жители Республики Татарстан получили экстренные уведомления о введении режима «Ракетная опасность». Соответствующее оповещение распространило профильное ведомство через мобильное приложение МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности», — гласит текст предупреждения.

Оперативные службы региона переведены в состояние повышенной готовности. Органы правопорядка и системы оповещения работают в усиленном режиме, чтобы своевременно реагировать на возможные инциденты.

Местным жителям рекомендуется оперативно проследовать в укрытия или иные безопасные места, если они находятся на улице. Тем, кто пребывает дома, советуют держаться подальше от окон, выходящих в сторону вероятной угрозы, и находиться в помещениях со сплошными стенами.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 30 украинских беспилотников в Ростовской области.По данным губернатора Юрия Слюсаря, воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности.