Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 07:00

Сегодняшняя атака БПЛА на Москву стала самой масштабной с начала года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Масштабная попытка атаки беспилотников на Москву 16 июня стала одной из самых крупных в 2026 году. По информации мэра столицы Сергея Собянина, за текущие сутки силы ПВО ликвидировали 60 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

Рекордным по числу перехваченных целей остаётся эпизод первой половины суток 17 мая, когда было уничтожено 81 БПЛА. Ещё одна значительная атака пришлась на 16 мая — тогда за сутки нейтрализовали 38 дронов, а 7 мая — 61 аппарат. Статистика за март также демонстрирует интенсивность подобных инцидентов: 14 марта сбили 65 БПЛА, днём позже — 54, а 16 марта за девять часов было уничтожено 42 беспилотника.

Также 11 марта 2025 года сообщалось о крупнейшей атаке — 74 сбитых дрона на подлёте к Москве и «сотни» аппаратов в целом. Отдельные эпизоды фиксировались и позднее: в мае 2025 года ликвидировали 55 беспилотников, а в сентябре — 46 аппаратов над Московским регионом. Такие подсчёты приводит ТАСС.

Над Брянской областью за ночь сбиты 16 БПЛА самолётного типа
Над Брянской областью за ночь сбиты 16 БПЛА самолётного типа

Ранее сообщалось, что в течение ночного периода расчёты противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией России и акваториями Азовского и Чёрного морей. Наибольшее число целей было перехвачено над рядом регионов Центральной, Южной и Приволжской частей страны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar