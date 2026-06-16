Сегодняшняя атака БПЛА на Москву стала самой масштабной с начала года

Масштабная попытка атаки беспилотников на Москву 16 июня стала одной из самых крупных в 2026 году. По информации мэра столицы Сергея Собянина, за текущие сутки силы ПВО ликвидировали 60 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

Рекордным по числу перехваченных целей остаётся эпизод первой половины суток 17 мая, когда было уничтожено 81 БПЛА. Ещё одна значительная атака пришлась на 16 мая — тогда за сутки нейтрализовали 38 дронов, а 7 мая — 61 аппарат. Статистика за март также демонстрирует интенсивность подобных инцидентов: 14 марта сбили 65 БПЛА, днём позже — 54, а 16 марта за девять часов было уничтожено 42 беспилотника.

Также 11 марта 2025 года сообщалось о крупнейшей атаке — 74 сбитых дрона на подлёте к Москве и «сотни» аппаратов в целом. Отдельные эпизоды фиксировались и позднее: в мае 2025 года ликвидировали 55 беспилотников, а в сентябре — 46 аппаратов над Московским регионом. Такие подсчёты приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в течение ночного периода расчёты противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над территорией России и акваториями Азовского и Чёрного морей. Наибольшее число целей было перехвачено над рядом регионов Центральной, Южной и Приволжской частей страны.