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Регион
16 июня, 07:21

В Пермском крае объявили режим ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TeNuttapon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TeNuttapon

На территории Пермского края введён режим «ракетная опасность». Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, все оперативные службы заранее получили уведомления о ситуации. Дежурные подразделения переведены в состояние полной готовности для реагирования при необходимости.

В семи регионах России вводили режим ракетной опасности
В семи регионах России вводили режим ракетной опасности

Ранее сообщалось, что экстренные уведомления о введении режима «Ракетная опасность» поступили жителям Республики Татарстан через мобильное приложение МЧС России. Оповещение было распространено профильным ведомством в формате срочного предупреждения для населения региона.

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Милена Скрипальщикова
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