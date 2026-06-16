В Пермском крае объявили режим ракетной опасности
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На территории Пермского края введён режим «ракетная опасность». Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, все оперативные службы заранее получили уведомления о ситуации. Дежурные подразделения переведены в состояние полной готовности для реагирования при необходимости.
Ранее сообщалось, что экстренные уведомления о введении режима «Ракетная опасность» поступили жителям Республики Татарстан через мобильное приложение МЧС России. Оповещение было распространено профильным ведомством в формате срочного предупреждения для населения региона.
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