В Петрозаводске ищут двух сестёр, пропавших в районе карьера

В Петрозаводске правоохранительные органы ищут двух несовершеннолетних сестёр. Валерия Г. (2019 года рождения) и Ксения Ж. (2014 года рождения) ушли из дома 15 июня около 17:00. С этого момента об их местонахождении нет никаких известий.

Последний раз девочек видели в тот же вечер, в промежутке с 20:00 до 21:00. Очевидцы заметили их на карьере в микрорайоне Ключевая, где малышки находились в компании других детей.

Младшая из сестер, Валерия, была одета в жёлтую футболку и кепку с ушками. При себе у ребенка была белая сумка.

Ксения вышла из дома в чёрной кофте, светло-голубых джинсах и джинсовой кепке. На головном уборе спереди заметна розовая надпись «sport», а козырек выполнен в розовом цвете. Девочка взяла с собой жёлтую сумку с белым ремешком.

Сотрудники Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску призывают граждан проявить бдительность. Всех, кто видел девочек или знает, где они могут находиться, просят срочно позвонить по номерам: +7911 402 49 26 или 8921 455 28 85.

Ранее сообщалось, что трое жителей Камчатки, отправившихся в район Тигиля за черемшой, найдены живыми после нескольких дней поисков. Люди находились в истощённом состоянии, им потребовалась медицинская помощь, после чего их доставили в Тигильскую районную больницу. Самому младшему в группе 67 лет, старшему — 82 года.