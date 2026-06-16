С синяками и в крови: Пьяный петербуржец пытался тайно эвакуировать разбитый Mercedes

В Петербурге пьяный автомобилист попытался скрыться с места аварии, но привлёк внимание патруля. Об обстоятельствах задержания 15 июня рассказали в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти.

Утром 13 июня росгвардейцы во время патрулирования улиц заметили подозрительную картину. Мужчина со свежими синяками и ссадинами на лице, а также с бурыми пятнами на одежде пытался погрузить Mercedes на эвакуатор, узнал телеканал «Санкт-Петербург».

Выяснилось, что иномарка столкнулась с припаркованной «ГАЗелью». При этом наряд ГИБДД на место происшествия гражданин не вызывал. Подойдя ближе, стражи порядка поняли, что автомобилист пьян.

32-летнего нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Подробности инцидента уточняются.

Ранее стало известно, что водитель большегруза погиб в ДТП на трассе «Посёлок Раздольное — Хасан» в Приморье. По данным УМВД России по региону, авария произошла на 4-м километре 380-м метре дороги: 53-летний водитель тягача Jiancheng не справился с управлением на повороте, машина съехала в кювет и опрокинулась, мужчина скончался на месте, при осмотре утечки топлива из цистерны не обнаружили.