С синяками и в крови: Пьяный петербуржец пытался тайно эвакуировать разбитый Mercedes
В Петербурге задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП
Последствия аварии. Обложка © Пресс-служба вневедомственной охраны по городу Санкти-Петербургу и Ленинградской области
В Петербурге пьяный автомобилист попытался скрыться с места аварии, но привлёк внимание патруля. Об обстоятельствах задержания 15 июня рассказали в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти.
Утром 13 июня росгвардейцы во время патрулирования улиц заметили подозрительную картину. Мужчина со свежими синяками и ссадинами на лице, а также с бурыми пятнами на одежде пытался погрузить Mercedes на эвакуатор, узнал телеканал «Санкт-Петербург».
Выяснилось, что иномарка столкнулась с припаркованной «ГАЗелью». При этом наряд ГИБДД на место происшествия гражданин не вызывал. Подойдя ближе, стражи порядка поняли, что автомобилист пьян.
32-летнего нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Подробности инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что водитель большегруза погиб в ДТП на трассе «Посёлок Раздольное — Хасан» в Приморье. По данным УМВД России по региону, авария произошла на 4-м километре 380-м метре дороги: 53-летний водитель тягача Jiancheng не справился с управлением на повороте, машина съехала в кювет и опрокинулась, мужчина скончался на месте, при осмотре утечки топлива из цистерны не обнаружили.
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