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16 июня, 08:07

Власти Крыма проведут ревизию названий улиц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kostin SS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kostin SS

В Крыму могут пересмотреть названия улиц, общественных пространств и учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам заседания Ливадийского клуба в рамках фестиваля «Великое русское слово».

По словам Константинова, речь идёт о проведении своеобразной ревизии и возможном присвоении таким объектам имён выдающихся российских военачальников, деятелей культуры и учёных.

«Убеждён, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, учёных. Их у нас — достаточно», — заявил он.

Спикер парламента отметил, что детально этот вопрос будет изучать Комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодёжной политике. Его возглавляет историк Владимир Бобков.

Константинов подчеркнул, что речь не идёт об отказе от исторического наследия. По его словам, к прошлому необходимо относиться внимательно и «расставлять правильные акценты».

«Конечно, мы не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но к истории необходимо относиться внимательно, скрупулёзно, расставляя правильные акценты», — добавил председатель Госсовета.

Пока конкретный перечень объектов, которые могут попасть под возможное переименование, не приводится.

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Александра Вишнякова
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