29 апреля, 08:58

Улицу в Уфе назовут в честь Жириновского

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Уфе принято решение присвоить имя бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского новой городской улице. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

Восьмисотметровая дорога проляжет через Дёмский и Ленинский районы башкирской столицы. Депутаты Горсовета почти единогласно поддержали предложение: 28 человек проголосовали «за», а один не стал отдавать свой голос.

Местная администрация проводила опрос общественного мнения в два захода. После первого голосования чаша весов почти не перевешивала ни в одну сторону, а вот второй тур завершился уверенной победой сторонников такого названия. Дальше слово оставалось за Городским советом. Оно оказалось одобряющим.

«Как дедушка Ленин»: Какой миф изменил отношение россиян к Жириновскому после его смерти
«Как дедушка Ленин»: Какой миф изменил отношение россиян к Жириновскому после его смерти

Напомним, что 25 апреля этого года Владимир Жириновский мог бы отметить своё 80-летие. Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.

BannerImage
Вероника Бакумченко
