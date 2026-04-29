Улицу в Уфе назовут в честь Жириновского

В Уфе принято решение присвоить имя бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского новой городской улице. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

Восьмисотметровая дорога проляжет через Дёмский и Ленинский районы башкирской столицы. Депутаты Горсовета почти единогласно поддержали предложение: 28 человек проголосовали «за», а один не стал отдавать свой голос.

Местная администрация проводила опрос общественного мнения в два захода. После первого голосования чаша весов почти не перевешивала ни в одну сторону, а вот второй тур завершился уверенной победой сторонников такого названия. Дальше слово оставалось за Городским советом. Оно оказалось одобряющим.

Напомним, что 25 апреля этого года Владимир Жириновский мог бы отметить своё 80-летие. Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.