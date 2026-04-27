27 апреля, 06:56

«Как дедушка Ленин»: Какой миф изменил отношение россиян к Жириновскому после его смерти

Владимир Жириновский. Обложка © Госдума РФ

После смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского отношение россиян к нему изменилось во многом из-за мифа, созданного вокруг образа политика, в народной памяти он сохранился как предсказатель, меценат и «практически дедушка Ленин». Такой миф люди любят больше, чем реальность, заявил политолог Илья Гращенков, комментируя результаты опроса, проведённого «Лентой.ру».

«Мастер анализа и эпатажа»: Путин назвал Жириновского одним из ярчайших политиков

Так, практически половина читателей (49%) стали относиться к Жириновскому лучше после его смерти, лишь 5% признались, что их мнение ухудшилось, а 46% никак не изменили своей оценки. В опросе, проводившемся с 21 по 24 апреля, приняли участие более 31 тысячи пользователей. Эксперт отметил, что после смерти о человеке принято вспоминать хорошее. В итоге образ начинает выкристаллизовываться, уходят человеческие черты и он превращается в супергероя.

«Жириновский — Ванга, предсказатель, Жириновский — меценат, оставивший миллиарды на развитие общественных институтов, Жириновский — практически как дедушка Ленин, такой бескорыстный бессеребренник», — раскрыл образ покойного политика собеседник издания.

Медведев раскрыл главную цель всей жизни Владимира Жириновского

Ранее Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Борис Эльфанд
