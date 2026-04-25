Владимир Жириновский без сомнения является одним из самых видных политиков нашего времени. Этот человек сумел объединиться в себе эпатаж и глубочайшее понимание того, как устроен наш мир. Об этом в документальном фильме «Владимир Жириновский» рассказал президент России Владимир Путин.

«Безусловно, это один из самых ярких политиков нашего времени. Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором», — сказал Путин.

По словам президента, естество Жириновского заключалось в сочетании в одном человеке таких вещей, которые на первый взгляд кажутся несочитаемыми.

Жириновский более 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом всех восьми созывов Госдумы. Он скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни. 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.

Наверняка лет через 300 найдутся те, кто назовёт Жириновского «пророком прошлого», однако мы знаем, что его предсказания были основаны на глубоком понимании обсуждаемого предмета. Так считает и президент Владимир Путин, отметивший блестящую образованность основателя ЛДПР.