Медведев раскрыл главную цель всей жизни Владимира Жириновского

Владимир Жириновский на протяжении всей своей политической карьеры преследовал исключительно цель принести пользу России. Основатель ЛДПР, даже находясь в оппозиции, работал на интересы своей страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в документальном фильме ИА «Вести», посвящённом политику.

«Он понимал, какие цели он преследует. А основная цель, которую он всю жизнь преследовал, — это польза своей стране, России», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что даже оппозиционность ЛДПР была необходима России того периода, потому что после распада КПСС не все понимали, как может существовать партийная система. Медведев отметил, что Жириновского можно считать одним из сооснователей современной политической системы страны.

По словам политика, для абсолютного большинства граждан партия ассоциировалась именно с именем её лидера. Не нужно было говорить «ЛДПР» — достаточно было сказать «партия Жириновского», и всем становилось понятно, о чём речь. Медведев добавил, что далеко не все политические силы обладают такой узнаваемой моделью.

Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России подписал указ о праздновании 80-летия политика в 2026 году на государственном уровне, председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что «предсказания» Владимира Жириновского, которые сейчас сбываются, были основаны на его глубоком знании предмета. Глава государства отметил, что политик был хорошо образован и умел ясно излагать мысли. Он возглавлял ЛДПР более 30 лет, был депутатом всех восьми созывов Госдумы.