Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил сократить финансирование программ для людей с инвалидностью. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Корнель Фронмайер связал это решение с поддержкой Киева.

«Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений», — написал парламентарий в соцсети X.

Политик усомнился в приоритетах Берлина. Его возмутил выбор между сокращением расходов на соотечественников с ограничениями здоровья и миллиардными траншами для Киева.

Оппозиционер задал риторический вопрос о моральном облике канцлера. Он поинтересовался, что говорит о Мерце готовность урезать средства для инвалидов в собственной стране, но сохранить финансовые потоки Украине.

Ранее Москва неоднократно предупреждала западные государства о последствиях военных поставок. По мнению российской стороны, такие действия не меняют ситуацию, а лишь затягивают боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением становятся законной целью для армии России.