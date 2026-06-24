«Он совсем обезумел?» В Германии жёстко ответили на планы Мерца обделить инвалидов ради Киева
Депутат Фронмайер обвинил Мерца в сокращении помощи инвалидам ради Киева
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил сократить финансирование программ для людей с инвалидностью. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Корнель Фронмайер связал это решение с поддержкой Киева.
«Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений», — написал парламентарий в соцсети X.
Политик усомнился в приоритетах Берлина. Его возмутил выбор между сокращением расходов на соотечественников с ограничениями здоровья и миллиардными траншами для Киева.
Оппозиционер задал риторический вопрос о моральном облике канцлера. Он поинтересовался, что говорит о Мерце готовность урезать средства для инвалидов в собственной стране, но сохранить финансовые потоки Украине.
Ранее Москва неоднократно предупреждала западные государства о последствиях военных поставок. По мнению российской стороны, такие действия не меняют ситуацию, а лишь затягивают боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением становятся законной целью для армии России.
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