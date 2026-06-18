Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз, однако предупредил, что весь процесс интеграции займёт много времени. Об этом немецкий лидер заявил на плановом саммите ЕС в Брюсселе.

«Я очень признателен, что на этой неделе уже были приняты решения и Европейская комиссия открыла так называемый первый кластер для переговоров с Украиной и Молдавией. Это чёткие шаги в направлении расширения Евросоюза. Мы все понимаем, что данный процесс займёт много времени, но первые шаги необходимо сделать», — заявил Мерц.

Переговоры о приёме в ЕС структурно разбиты на 33 раздела, по которым страны-кандидаты должны привести национальное законодательство в соответствие с нормами союза. Первый кластер Украина открыла 15 июня. Еврокомиссия ожидает запуска переговоров по оставшимся четырём кластерам уже в июле, сообщила еврокомиссар Марта Кос.

Напомним, что в повестке саммита Европейского союза, который запланирован на 18–19 июня, значится вопрос о возможном формальном начале переговорного процесса по первому кластеру, касающемуся приёма Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Ранее президент России Владимир Путин высказывался по этому поводу, отметив, что Москва не имеет возражений против вступления Украины в ЕС как такового, однако выразил обеспокоенность в связи с тем, что Евросоюз может трансформироваться в военный блок. Он также подчеркнул, что у России отсутствуют претензии к экономическому сотрудничеству с Украиной, но при этом европейские эксперты и аграрии осведомлены о потенциальных экономических рисках, связанных с таким расширением.