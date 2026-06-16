Оксимирон* кинул фанатов в Копенгагене, отменив концерт в последний момент

Поклонники Оксимирона* в Копенгагене столкнулись с неприятным сюрпризом. Как пишет «Mash на Мойке», около полусотни человек узнали об отмене концерта уже у входа в клуб Amager Bio, где выступление должно было состояться 15 июня.

Некоторые из фанатов рэпера даже не получили уведомлений об отмене. Ситуация усугубляется тем, что это уже пятый город, где Оксимирон* отменил выступление в рамках своего европейского тура. Концерт в Хельсинки переносится в третий раз. Тем временем, в Европе продолжаются попытки добиться полной отмены его концертов из-за скандалов, связанных с несовершеннолетними фанатками.

Рэпер был признан иностранным агентом в октябре 2022 года. С момента получения этого статуса он неоднократно привлекался к административной ответственности и подвергался штрафам. Так, в декабре 2022 года он был оштрафован за дискредитацию ВC РФ, а в январе 2023 года – за призывы к нарушению территориальной целостности страны, содержащиеся в одной из его песен. Общая сумма трёх последних штрафов, наложенных за нарушения законодательства об иноагентах, достигла 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сведения онкологии у Оксимирона* не соответствуют действительности. Музыкант был здоров, а его команда намеренно не опровергала слухи о болезни, чтобы скрыть истинную причину отмены гастролей — репутационные риски на фоне обвинений в педофилии — несколько девушек сообщили, что вступали в отношения с рэпером в возрасте 13–16 лет, когда ему было 23–26.

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