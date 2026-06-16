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Регион
16 июня, 09:17

Директор Леонтьева заявил, что певец не завышал цены на концерты для россиян

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что артист завысил гонорары для выступлений в России. Своим мнением он поделился с «Газетой.ru».

Сообщения касались якобы завышенных цен для отечественной публики. Чигирёв назвал эти сообщения недостоверными.

«Нет, не правда. Что значит для иностранцев [дешевле]? Да ерунда это всё», — заявил представитель певца.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Леонтьев задрал цены на выступления в России до 17 млн рублей. По данным Mash, причиной такого разрыва в расценках стал пересмотр финансовой политики. Артист, проживающий на два континента, больше не готов тратить силы на одиночные мероприятия.

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Дарья Нарыкова
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