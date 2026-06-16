Разный прайс для своих и чужих: Леонтьев задрал цены на выступления в России до 17 млн рублей

Певец Валерий Леонтьев кардинально изменил подход к гастрольной деятельности. Теперь исполнитель требует за 50-минутный концерт в России минимум 17 миллионов рублей, тогда как для зарубежных заказчиков ценник остался на прежнем уровне — 12 миллионов. Детали выяснил Mash.

Причиной такого разрыва в расценках стал пересмотр финансовой политики. Артист, проживающий на два континента, больше не готов тратить силы на одиночные мероприятия.

Основной проблемой для звезды стали изнурительные перелёты. Постоянная смена часовых поясов и длительное нахождение в воздухе негативно сказываются на самочувствии: у знаменитости усиливаются скачки артериального давления, возникают головные боли и лишнее напряжение сосудов.

Из-за этого певец решил сфокусироваться исключительно на масштабных проектах. Такая стратегия позволяет реже использовать авиатранспорт, но при этом получать более высокий доход. Особенно это касается выступлений на территории РФ.

Напомним, минувшей зимой выступление звезды на корпоративе одной крупной нефтяной компании в Москве принесло ему порядка 15 миллионов рублей. Сумма указана без учета выполнения райдерных требований. По имеющейся информации, уже этим летом артист планирует вновь приехать в страну для заработка.

Тем временем певица Лолита Милявская ради шутки включила в свой райдер фразу о Пенсионном фонде. Таким образом она проверяет, насколько внимательно организаторы концертов читают список её требований.