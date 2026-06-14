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Регион
14 июня, 07:07

В райдере Лолиты есть фраза «рекомендовано Пенсионным фондом» и 20 кальянщиков

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская ради шутки включила в свой райдер фразу о Пенсионном фонде. Таким образом она проверяет, насколько внимательно организаторы концертов читают список её требований. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ничего особо интересного нет, всё как у всех. У меня есть только надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет», — поделилась артистка.

По её словам, многие звёзды используют в райдерах нестандартные формулировки как своего рода тест. Если организатор внимателен, он обязательно переспросит, действительно ли столь необходимым условием являются, к примеру, 20 кальянщиков с перьями возле трапа самолёта.

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Владимир Озеров
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