В райдере Лолиты есть фраза «рекомендовано Пенсионным фондом» и 20 кальянщиков

Певица Лолита Милявская ради шутки включила в свой райдер фразу о Пенсионном фонде. Таким образом она проверяет, насколько внимательно организаторы концертов читают список её требований. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ничего особо интересного нет, всё как у всех. У меня есть только надпись: «Рекомендовано Пенсионным фондом», чтобы понять, читают организаторы требования или нет», — поделилась артистка.

По её словам, многие звёзды используют в райдерах нестандартные формулировки как своего рода тест. Если организатор внимателен, он обязательно переспросит, действительно ли столь необходимым условием являются, к примеру, 20 кальянщиков с перьями возле трапа самолёта.

Ранее Life.ru рассказывал, что автор Ride it Джей Шон приедет выступить в Москве 17 и 18 декабря 2026 года. В свой райдер артист включил блины, катание на коньках, экскурсию по новогодней Красной площади и поездка на Воробьёвы горы. Музыкант подчеркнул, что хочет прочувствовать русский вайб.