В райдере блины и коньки: Автор хита «Ride it» приедет в Москву ради концерта и «russian vibe»

Британский певец Jay Sean, автор хита «Ride It», в декабре выступит в России и может заработать за поездку более полумиллиона долларов. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, концерты артиста запланированы на 17 и 18 декабря в Москве на площадке вместимостью около четырёх тысяч человек. Jay Sean также попросил организаторов устроить ему «russian vibe»: угостить блинами и традиционным завтраком, показать Воробьёвы горы, новогоднюю Красную площадь и организовать катание на коньках.

Кроме того, певец хочет встретиться с российской молодёжью и снять трендовые ролики под Ride It. Не исключено, что во время визита он выступит и на закрытых мероприятиях — декабрь как раз совпадает с сезоном корпоративов.

Jay Sean стал известен в начале 2000-х и считается одним из самых успешных британских артистов на мировой сцене. В 2008 году он выпустил Ride It — трек, который стал его главным хитом.

Посмотрим, сможет ли Джей Шон порадовать россиян так же, как это ранее сделал американский рэпер Flo Rida. Недавно артист признался, что он был в восторге от публики на своём концерте и заявил, что чувствовал себя по-настоящему счастливым вместе со ссвоими слушателями в Москве.