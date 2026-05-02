Рэпер Flo Rida признался в любви российской публике на концерте в Москве

Американский рэпер Flo Rida несколько раз признался в любви российской публике на концерте в Москве. Артист выступил на «ЦСКА Арене».

«Ты мне не нравишься, я люблю тебя, Москва», — произнёс музыкант со сцены.

Flo Rida назвал публику семьёй. Он добавил, что чувствует себя счастливым в Москве.

Рэпер начал выступление с интро In the Ayer и композиции Where them girls at, во время исполнения которой он стал бросать в зал белые розы. Также Flo Rida исполнил такие хиты, как Good Feeling, Whistle, Right Round, Club can't handle me и другие треки.

Исполняя песню My House, артист изменил слова. Вместо Welcome to my house — «Добро пожаловать в мой дом» — он спел Welcome to Moscow — «Добро пожаловать в Москву».

Кроме того, Flo Rida поздравил российскую слушательницу с днём рождения и пригласил её на сцену. Зал приветствовал именинницу скандированием Happy birthday. Несколько раз рэпер выходил к фанатам в толпу и исполнял песни вместе с ними. Завершился концерт фейерверком из конфетти.

Напомним, Flo Rida добрался до Москвы на частном джете. Путь из мексиканского Канкуна занял 15 часов с пересадкой в Стамбуле. В аэропорту Внуково звёздного гостя встретили с размахом. Прямо в багажном отсеке автомобиля накрыли импровизированный стол — чёрная икра, бородинский хлеб и крепкий алкоголь.

Это первый гастрольный тур исполнителя по России. Следующий концерт состоится 3 мая на той же площадке.

Настоящее имя Flo Rida — Трэмар Диллард, а звучный псевдоним он взял в честь родного штата Флорида. Рэпер стал суперзвездой 2000-х благодаря умению делать танцевальные поп-рэп-хиты. Всё началось с Low (feat. T-Pain) в 2008 году: трек из фильма «Шаг вперёд 2» возглавлял Billboard Hot 100 целых десять недель и установил рекорд по цифровым продажам. Пока другие читали про улицы, Flo Rida выбрал лёгкую, клубную эстетику и мелодичные припевы. Right Round, Whistle и другие гимны для вечеринок навсегда вписали его в историю поп-музыки.