Ходил в толпе, пока все его ждали: Flo Rida разыграл концерт с переодеванием в Москве
Flo Rida. Обложка © ТАСС / AP / Amy Harris
Американский рэпер Flo Rida перед своим сольным концертом в Москве притворился фотографом и оказался прямо в толпе поклонников.
Рэпер Flo Rida в толпе фанатов в Москве. Видео © Mash
«Я — Flo Rida!» — объявил музыкант, походив среди фанатов.
Сначала артиста никто не узнал. В ответ фанаты лишь рассмеялись. После этого рэпер снял парик, и они не смогли сдержать эмоций.
Flo Rida выступает 2 и 3 мая на круговой сцене 360° «ЦСКА Арены». Мировая известность пришла к музыканту после выхода трека «Low», записанного с T-Pain, — эта композиция лидировала в чарте Billboard Hot 100 десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года.
