Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 17:48

Ходил в толпе, пока все его ждали: Flo Rida разыграл концерт с переодеванием в Москве

Flo Rida. Обложка © ТАСС / AP / Amy Harris

Американский рэпер Flo Rida перед своим сольным концертом в Москве притворился фотографом и оказался прямо в толпе поклонников.

Рэпер Flo Rida в толпе фанатов в Москве. Видео © Mash

«Я — Flo Rida!» — объявил музыкант, походив среди фанатов.

Сначала артиста никто не узнал. В ответ фанаты лишь рассмеялись. После этого рэпер снял парик, и они не смогли сдержать эмоций.

Рэпера Flo Rida встретили во Внуково чёрной икрой и русской версией его главного хита
Рэпера Flo Rida встретили во Внуково чёрной икрой и русской версией его главного хита

Flo Rida выступает 2 и 3 мая на круговой сцене 360° «ЦСКА Арены». Мировая известность пришла к музыканту после выхода трека «Low», записанного с T-Pain, — эта композиция лидировала в чарте Billboard Hot 100 десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar