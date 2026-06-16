В Кремле рассказали о возможных сроках визита представителей США

Точных сроков прибытия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию на данный момент не существует. Вопрос об их поездке будет актуален только после завершения формальностей между Вашингтоном и Тегераном.

Эту информацию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что сейчас американские переговорщики сосредоточены на подготовке важного меморандума.

«Скоро американские переговорщики приедут, но точных дат пока нет», — уточнил спикер. По его словам, график гостей напрямую зависит от внешнеполитической повестки.

Известно, что подписание документа запланировано на конец текущей недели в Швейцарии. Как только эта процедура завершится, стороны вернутся к обсуждению поездки в российскую столицу.

Таким образом, визит эмиссаров в Москву возможен сразу после выполнения обязательств по иранскому направлению. Конкретные даты будут определены позднее.