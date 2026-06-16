В Воронеже перенесли сдачу ОГЭ на резервный день из-за угрозы атаки БПЛА

В Воронеже экзамен ОГЭ, назначенный на 16 июня, был перенесён на резервный день. Причиной стало сообщение об угрозе атаки беспилотников, из-за чего школьники провели более двух часов в укрытиях.

«Проведение экзамена в этот день признано нецелесообразным», — сообщили в региональном министерстве образования.

Ранее сообщалось о приостановке работы 54 пунктов сдачи ОГЭ в Воронеже и одного в Нововоронеже из-за угрозы удара БПЛА, что привело к эвакуации учеников в безопасные места. В Нововоронеже ученики смогли возобновить экзамен, но были вынуждены снова укрыться из-за новой угрозы.

Тем временем, в Подмосковье в результате атаки украинских дронов пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Всего за ночь и утро 16 июня над регионом было сбито 86 БПЛА.