Шесть человек, в том числе школьница, пострадали в Подмосковье от налёта дронов

Шесть человек, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в Подмосковье в результате атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. Всего за ночь и утро 16 июня над регионом было сбито 86 БПЛА.

«В Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них госпитализированы», — сообщил Воробьёв.

В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка — у неё колото-резаная рана левого бедра. Ещё один пострадавший — 57-летний мужчина в микрорайоне Парковый в Котельниках.

Повреждения зафиксированы в Раменском округе: в деревне Григорово загорелась кровля двухэтажного дома; в Солнечногорске: в деревне Дурыкино осколками повреждены остекление и сайдинг частного дома; в Черноголовке повреждён фасад административного здания, в Электростали обломки дрона попали в многоквартирный дом — повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

Попытку атки — одной из самых масштабных в 2026 году — сегодня ночью пережила и Москва. По информации мэра столицы Сергея Собянина, за текущие сутки силы ПВО ликвидировали 60 БПЛА, направлявшихся к столице.