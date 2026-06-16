Аэропорты Москвы перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Утро 16 июня началось для московской авиации с корректировок: аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу по временной схеме. Об этом официально сообщает Росавиация.

Согласно заявлению ведомства, воздушные гавани осуществляют прием и отправку рейсов исключительно по согласованию с профильными органами. Подобные меры продиктованы необходимостью оперативной корректировки параметров использования воздушного пространства над столицей.

Представители Росавиации подчёркивают, что данные ограничения введены исключительно для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

На данный момент информация о продолжительности действия особого режима и возможных задержках рейсов уточняется. Пассажирам, планирующим вылет или встречу близких в указанных аэропортах, рекомендуется следить за обновлениями на табло или сайтах авиакомпаний.