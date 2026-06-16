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16 июня, 06:19

Пожар на Московском НПЗ локализован, угрозы распространения огня нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экстренные службы столицы отчитались о локализации возгорания на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Огненная стихия была оперативно взята в кольцо, поэтому опасность дальнейшего распространения пламени исключена.

«Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован», — сообщили спасатели.

Специалисты продолжают проливать участки, чтобы полностью ликвидировать последствия инцидента. Угрозы для инфраструктуры предприятия больше нет.

Работа пожарных расчётов на месте происшествия продолжается в штатном режиме.

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Напомним, российские средства противовоздушной обороны утром сбили 25 беспилотников на подлёте к Москве. Общее количество сбитых дронов достигло 60.

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Оксана Попова
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