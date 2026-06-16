В центре Москвы перекрыли движение на Тверской, набережных и Садовом кольце

Закрыты для проезда Тверская улица на участке в сторону центра, Кремлёвская набережная, Большой Каменный мост, Моховая улица, а также Театральный проезд, Новая и Старая площади. Под запрет попали Китайгородский проезд, внешние стороны Садового кольца у Новинского бульвара и Садовой-Кудринской, Смоленская улица по направлению к центру и Новоарбатский мост.

Ранее Департамент транспорта попросил столичных водителей быть особенно внимательными и по возможности пересесть на общественный транспорт в связи с дождями. В ливень сцепление колёс с мокрым асфальтом ухудшается, а тормозной путь растёт в полтора-два раза. Ветер может валить ветки и слабо закреплённые конструкции, а во время грозы видимость на дорогах резко падает.