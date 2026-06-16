«Волна» против Starlink: Российская разработка оставила ВСУ без связи

Российские инженеры разработали комплекс для подавления спутниковой связи Starlink, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, система получила название «Волна купол гарант». Она предназначена для нужд ВС РФ и воздействует на несколько каналов передачи данных Starlink. Комплекс состоит из шести прицепов. На каждом, как утверждает Mash, установлены по две спутниковые тарелки с поворотным механизмом, спрятанные под радиопрозрачными куполами.

Один такой комплекс может блокировать связь Starlink примерно на площади до 20 квадратных километров. При этом антенную систему можно снимать с прицепов и размещать на отдельной платформе или устанавливать на земле.

Mash пишет, что украинские военные уже жаловались на работу этой системы в зоне СВО. По данным канала, разработка создаёт проблемы для подразделений ВСУ, использующих спутниковую связь.

При этом у комплекса есть и уязвимые стороны. Для эффективной работы его нужно размещать близко к линии боевого соприкосновения, а из-за размеров и особенностей оборудования он может быть заметен для средств радиоэлектронной разведки.

Starlink активно используется украинской стороной для связи, передачи данных и координации подразделений. Поэтому системы радиоэлектронной борьбы против спутниковых каналов остаются одним из заметных направлений технологического противостояния в зоне СВО.