Во Владивостоке мужчина жестоко избил подростка за «неправильный» вход в лифт

Во Владивостоке мужчина жестоко избил 14-летнего подростка из-за конфликта в лифте. По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел на улице Хабаровской, когда взрослый мужчина посчитал, что подросток неправильно вошел в лифт и задел его.

Несмотря на извинения мальчика, нападавший ворвался в кабину, нанёс ему удары, а затем продолжил избиение в подъезде. Шестилетний брат пострадавшего стал свидетелем нападения и испытал сильный стресс. После случившегося дети спрятались, пока не приехала мать и скорая помощь.

У подростка диагностированы гематома и закрытая черепно-мозговая травма. Семья намерена обратиться в полицию, но личность нападавшего пока неизвестна, так как он был гостем одного из жильцов.

Ранее в Перми очевидцы сняли на видео жестокое избиение ребёнка на детской площадке: мужчина оттащил плачущего мальчика к качелям и несколько раз ударил его головой о металлическую перекладину. Рядом сидела мать пострадавшего, употреблявшая алкоголь, — женщина не только не вмешалась, но и поддакивала нападавшему, обещая, что «дети ещё получат дома». Делом занялась полиция, а ролик разлетелся по соцсетям.