На Кубани замечание грубой девочке спровоцировало избиение её мамой на глазах у детей

В Новороссийске на детской площадке на улице Южной 11 июня около 17:30 произошло жестокое нападение на женщину. Всё случилось на глазах у маленьких детей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Новороссийск» со ссылкой на очевидицу.

В Новороссийске женщина избила девушку на глазах у детей. Видео © Telegram / ЧП Новороссийск

По словам очевидицы, её сестра сделала замечание 10-летней девочке, которая обзывала малышей. В ответ подбежала мать ребёнка, устроила скандал с нецензурной бранью (дочь её поддерживала), а затем начала избивать женщину и таскать за волосы. Муж нападавшей стоял рядом и спокойно наблюдал, пока свидетели не закричали, чтобы он оттащил жену.

Пострадавшая за день до инцидента перенесла операцию на животе и не могла защищаться. У неё официально зафиксированы сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Заявление в полиции написано.

Всё это произошло на глазах у двух четырёхлетних детей, которые уже наверняка не забудут увиденное.

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