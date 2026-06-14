Заложница с мусором: Американец с ножом заставил женщину везти его к банкомату и за наркотиками

В Пенсильвании арестовали мужчину, который, по версии полиции, угрожал женщине ножом и несколько часов удерживал её в заложниках. Инцидент произошёл 5 июня, когда жертва выносила мусор возле своего дома. Об этом сообщила полиция Спрингфилда на официальном сайте.

По данным правоохранителей, Майкл Чарльз Гордон под угрозой оружия заставил женщину вернуться в её же квартиру. Там он забрал наличные и банковскую карту. После этого он приказал ей сесть за руль и поехать к банкомату, а затем — в Филадельфию, чтобы купить наркотики.

Двухчасовой кошмар закончился только когда преступник решил забрать свою машину, но обнаружил, что её эвакуировали. Женщина, несмотря на страх, обратилась в полицию через три дня — с помощью адвоката.

Следователи сработали оперативно: провели обыски, выдали ордер на арест и задержали подозреваемого меньше чем за сутки. Интересно, что Гордон уже находился под следствием за другие ограбления и был выпущен под залог до приговора. Сейчас обвиняемый сидит в тюрьме без права выхода под залог. Полиция не раскрывает, был ли он знаком с жертвой — это выясняют в ходе расследования.

Ранее в американском штате Орегон задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на двух туристок в походе. Около полуночи неизвестный разрезал палатку, где спали две женщины, связал их и уволок с собой. Он угрожал им сексуальным насилием и говорил, что у него с собой сумка с ножами. Как именно туристкам удалось выбраться — не уточняется.