Поход из хоррора: Насильник с ножами разрезал палатку и уволок двух туристок

В американском Орегоне задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на двух туристок на маршруте для походов. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошёл 4 июля 2024 года. По данным издания, около полуночи неизвестный разрезал палатку, где находились две женщины, связал их и уволок с собой. Он угрожал пострадавшим сексуальным насилием и говорил, что у него с собой сумка с ножами. Как именно туристкам удалось выбраться, не уточняется.

ФБР установило подозреваемого: им оказался 58-летний Джин Арнольд Макленитан из города Сейлем. По информации следствия, ранее он уже привлекался к ответственности за нападение на женщину. Мужчине предъявили обвинения в похищении и попытке сексуального насилия.

Суд оставил Макленитана под стражей без возможности выйти под залог. По делу о похищении ему может грозить пожизненный срок, по обвинению в попытке сексуального насилия — до десяти лет лишения свободы. Следователи проверяют, могут ли быть у мужчины другие жертвы.

Ранее Life.ru рассказывал, что полиция в США ищет жертв 77-летнего мужчины, который домогался женщин на туристических тропах посреди гор. Он облюбовал это живописное место, поскольку там часто прогуливаются ничего не подозревающие девушки.