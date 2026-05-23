В США полиция ищет жертв 77-летнего извращенца, который домогался женщин в горах

Полиция города Риверсайд в США ищет жертв 77-летнего Тоаи Фама. Об этом сообщает The Press-Enterprise.

В марте месяце пожилой мужчина впервые столкнулся с арестом. Инцидент произошел после того, как женщина, гулявшая неподалеку от горы Рубидо, подала жалобу. Она сообщила, что некий Фам подошёл к ней на тропе и совершил непристойные прикосновения. Мужчину задержали, но вскоре он был выпущен под залог.

Позже полиция установила, что подозреваемый регулярно гуляет около Рубидо. Предполагается, что там он домогался не одной женщины.

Правоохранители опубликовали его фотографию в социальных сетях и попросили жертв связаться с ними.

В комментариях пользователи подтвердили теорию. Кто-то написал, что видел посты от разных женщин, в которых они жаловались на приставания Фама.

