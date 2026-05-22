В Пермском крае задержали мастурбировавшего в школе учителя информатики

В Пермском крае задержан учитель одной из школ. Он занимался мастурбацией в учебном учреждении. Видеозапись сделали сами учащиеся, передаёт URA.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан. Какую именно статью вменяют фигуранту, в ведомстве не уточнили.

Ранее сегодня в одном из телеграм-каналов появилось видео с сообщением о якобы мастурбирующем на семиклассниц учителе. Речь идёт о Чайковской общеобразовательной школе Нытвенского округа. Школьницы утверждают, что «учитель информатики занимается этим уже не первый раз».

