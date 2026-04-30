Петербургского тренера по фигурному катанию обвинили в домогательствах к ребёнку

В отношении российского специалиста по фигурному катанию Валентина Лоскутова выдвинуто обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего спортсмена. Информацией об этом делится издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исполнительного директора Федерации фигурного катания Ленинградской области Анну Старкову — маму пострадавшего, которая и рассказала изданию о непростой ситуации.

Против 23-летнего наставника инициировано уголовное производство по норме 135-й статьи УК (квалификация «Развратные действия»). На момент возбуждения дела Лоскутов числился тренером в спортивной школе Всеволожска Ленинградской области, а кроме того, проводил занятия с воспитанниками в петербургском клубе «Северное Сияние».

«Моему ребёнку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. У него есть какой-то интимный интерес к детям», — рассказала мама ребёнка.

Вдаваться в подробности Старкова не стала, однако заметила, что сын демонстрировали ей скриншоты переписок и делились историями, что не оставляет у женщины никаких сомнений в правоте её слов.

Представитель федерации также предупредила, что Лоскутову светит лишение свободы на срок до трёх лет. Кроме того, она обратилась с призывом отыскать иных пострадавших ребят, подчеркнув, что сложившаяся ситуация носит крайне серьёзный характер. Старкова не исключила, что подобные жертвы могут найтись, и попросила каждого, кто располагает хоть какой-то информацией по данной теме, непременно отозваться.

А ранее сообщалось, что столичного тренера заключили под стражу за систематическое насилие над несовершеннолетней ученицей, которое длилось девять месяцев. Преступления, по данным следствия, происходили в Москве, Санкт-Петербурге и Тверской области. Девочка рассказала о случившемся родителям, и те сразу обратились в полицию, что позволило оперативно задержать подозреваемого. Фигуранту предъявлены обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.