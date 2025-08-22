Тренер из Москвы, который почти год насиловал свою ученицу, заключён под стражу

Спортивного тренера из Москвы, который систематически насиловал свою несовершеннолетнюю ученицу, заключили под стражу. По данным следствия, девочка подвергалась издевательствам педофила на протяжении девяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Сообщается, что трагические события происходили на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Тверской области. Потерпевшая нашла силы поделиться страшной тайной с родителями, которые немедленно связались с полицией. Благодаря оперативному реагированию правоохранительных органов подозреваемый вскоре оказался за решёткой.

Фигуранту предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».