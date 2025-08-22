Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 15:11

Тренер из Москвы, который почти год насиловал свою ученицу, заключён под стражу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Спортивного тренера из Москвы, который систематически насиловал свою несовершеннолетнюю ученицу, заключили под стражу. По данным следствия, девочка подвергалась издевательствам педофила на протяжении девяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Сообщается, что трагические события происходили на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Тверской области. Потерпевшая нашла силы поделиться страшной тайной с родителями, которые немедленно связались с полицией. Благодаря оперативному реагированию правоохранительных органов подозреваемый вскоре оказался за решёткой.

Фигуранту предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее суд вынес приговор педофилу, зверски убившему 8-летнюю девочку в Ростовской области. Его приговорили к пожизненному сроку. Отмечается, что процесс по этому резонансному делу проходил в закрытом формате.

